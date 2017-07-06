1000 GESTALTEN: акция протеста в Гамбурге

У властей Гамбурга с самого начала не было ни малейших сомнений в том, что проведение в городе 7 и 8 июля 2017 года саммита G20 вызовет массовые протесты антиглобалистов, экологов, людей левых антикапиталистических убеждений со всей Европы.

Вчера арт-группа «1000 фигур» провела свою театрализованную акцию протеста. По улицам прошли несколько сотен человек, выкрашенных в цементно-серый цвет, символизирующих, по замыслу устроителей шествия, современное общество людей, которые замкнуты в себе, вынуждены во всём подчиняться государству, и не имеют возможности выражать своё мнение. То, что произошло в финале акции, вы увидите в видеоролике в конце фоторепортажа.